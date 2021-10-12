Смоленск, 12 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Смоленской области 12 октября подтверждено 285 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 52 тыс. 760 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 45 тыс. 795 пациентов, в том числе 124 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1803 человека. Восемь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.