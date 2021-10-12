Сыктывкар, 12 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба назначил на пост руководителя своей администрации Дмитрия Самоварова, занимавшего эту должность в 2020 году.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

В правительство Коми Самоваров пришел из Федерального медико-биологического агентства России, которое ранее возглавлял нынешний руководитель Коми Владимир Уйба. Последняя его должность — заместитель председателя правительства Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, место главы администрации освободилось 8 октября, после того, как пост покинул Игорь Божков.