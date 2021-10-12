Пермь, 12 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Пермском крае за девять месяцев 2021 года выявлено 772 нарушения трудового законодательства, сообщает государственная инспекция труда в регионе.

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Проверки проводились в сфере оплаты труда. По их итогам вынесено 272 постановления о привлечении к административной ответственности. Работодатели оштрафованы на общую сумму 3,9 млн рублей.

Кроме того, работодатели получили 433 предупреждения и 2122 предостережения о недопустимости выплаты заработной платы в размере ниже установленного в Пермском крае минимального размера оплаты труда.

В органы следствия для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных в задержке заработной платы направлено 12 материалов. С начала года по требованиям инспекторов труда 1778 работникам выплачена задержанная заработная плата на общую сумму 37 млн рублей.