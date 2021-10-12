Беверли-Хиллз, США, 12 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Кинокомпания Dj2 Entertainment займётся экранизациями видеоигр от Raw Fury. Об этом 12 октября пишет портал gamesindustry.biz.

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На данный момент речь идёт об экранизациях трёх игр: Sable, Night Call и Mosaic. «Партнерство с Dj2 идеально подходит для Raw Fury. Их креативность и умение брать саму суть игры и превращать ее в новую форму искусства соответствуют видению Raw Fury», — рассказывает Йонас Антонссон, генеральный директор Raw Fury.

Напомним, что компания Dj2 Entertainment наиболее известна по работе над фильмом «Соник в кино». Сейчас она работает над экранизацией игры Disco Elysium.