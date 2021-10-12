Москва, 12 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 октября поздравил депутатов Госдумы с началом работы нижней палаты парламента на встрече с ними.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«(Хочу) поздравить с началом её работы и, конечно, с тем, что по итогам конкурентных и открытых выборов вы одержали победу», — заявил Путин.

Он отметил, что состав парламента значительно обновился — из 450 депутатов 218, почти половина, будут впервые работать в Государственной думе.