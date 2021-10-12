Казань, 12 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В столице Татарии 13 октября открывается новый пункт вакцинации против гриппа и коронавируса. Пройти вакцинацию в пункте по проспекту Камалеева можно по будням с 09:00 до 17:00, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

(сс) qimono Вакцинация

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Пункт вакцинации, развернутый на улице Пушкина, 4, продлит работу с 09:00 до 18:00. Прививочный пункт у ТЦ «Мега» на территории бывшего летнего кафе работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Также привиться можно в культурном центре «Сайдаш» с 9:00 до 17:00 (понедельник — пятница), в КЦ «Московский» с 10:00 до 19:00 (с понедельника по субботу), в КДК имени В. И. Ленина с 13:00 до 19:00 с понедельника по пятницу.

Всего на 12 октября в Татарии от COVID-19 вакцинированы 1 млн 136 тыс. 845 человек, в том числе за сутки — 15 002 жителя. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 969 547 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в минувшую пятницу, 9 октября, первым компонентом антиковидных вакцин привили 10,3 тыс. человек, 10 октября — 11,4 тыс., 11 октября — 14,1 тыс. человек.

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