Владивосток, 12 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

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В составе «Трактор» шайбы забросили нападающие Никита Тертышный, Сергей Калинин, защитник Ник Бэйлен и форвард Теэму Пулккинен. У «Адмирала» отличились форварды Владислав Ушенин и Джош Кестнер.

На сегодняшний день «Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, на счету команды 30 очков. «Адмирал» идёт на 10-м месте Восточной конференции с 11 очками.

«Трактор» догнал в турнирной таблице «Металлург», но магнитогорская команда провела на два матча меньше.

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