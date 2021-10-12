Саранск, 12 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случая.

Скончались женщины 1934 и 1948 годов рождения и мужчина 1941 года рождения. Течение заболевания у всех умерших осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 606 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 12 октября в регионе выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 108 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 236 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3742 человека.

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