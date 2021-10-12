Уфа, 12 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет в ближайшее время может поступить в Башкирию. Об этом 12 октября сообщил заместитель министра здравоохранения региона Евгений Кустов на брифинге по коронавирусу в минздраве.

NIAID Вакцинация

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«Как только вакцина поступит в регион, мы сразу об этом сообщим», — заявил он, отметив, что данная вакцина разработана с учетом всех противопоказаний и с учетом той, эпидемиологической ситуации, которая складывается в данное время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прививки от COVID-19 в Башкирии получили 1 347 131 человек.