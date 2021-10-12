В Тамбовской области за сутки выявлены 148 новых носителей коронавируса
Тамбов, 12 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области 12 октября подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в области были зарегистрированы 45 тыс. 86 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 42 тыс. 549 пациентов, в том числе 100 человек — за последние сутки.
За весь период скончался 971 человек. Пять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.