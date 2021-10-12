Джакарта, , 15:13 — REGNUM Посольство Польши в Индонезии поблагодарило правительство за успешную реализацию мер по сокращению всплеска случаев COVID-19 в стране, сообщает Antara.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время я вижу, что правительство Индонезии очень хорошо справляется с распространением вспышки коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении посольства Польши в Индонезии.

Польша уважает правительство Индонезии, а также руководство президента Джоко Видодо, министерство здравоохранения и другие агентства за все, что они сделали для улучшения эпидемиологической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве Польши в Индонезии заявили, что польские туристы с нетерпением ждут открытия туризма на Бали.

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