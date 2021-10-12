Москва, , 15:14 — REGNUM Статью заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева следует воспринимать как предупреждение для Украины. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Участник ток-шоу напомнил, что именно Медведев занимал должность президента и верховного главнокомандующего во время принуждения Грузии к миру в августе 2008 года.

«Поэтому слова Медведева надо внимательно рассматривать. Это не просто риторика, которой мы пытаемся кого-то запугать. Это предупреждение. Именно так надо расценивать статью Медведева. Предупреждение очень жесткое», — сказал Коротченко.

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