Тбилиси, 12 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. У бывшего президента Грузии Михиала Саакашвили, который сидит в тюрьме и объявил голодовку, постепенно ухудшается состояние и ему стало трудно передвигаться. Об этом 12 октября заявил журналистам адвокат экс-президента страны Бека Басилая.

Саакашвили Михаил reg

«Голодовка Михаила Саакашвили переходит в довольно тяжелую фазу, мы видим результаты этого, у него проблемы с передвижением, и, по его словам, у него отекли ноги. Когда он разговаривает и его моторика, и его движения ясно и очевидно говорят о том, что негативные последствия голодания очевидны», — сказал он.

Также Басилая добавил, что, по его мнению, несмотря на то, что Саакашвили сохраняет силы, голод станет причиной дальнейшего ухудшения его состояния.

Кроме того, адвокат рассказал, что личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе до сих пор не может попасть к нему в камеру, так как администрация тюрьмы еще не выдала ему пропуск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, вернул почти весь ранее купленный мёд.