Саранск, 12 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 12 октября выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 108 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 236 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 72 человека, всего с начала пандемии выздоровели 24 888 жителей Мордовии. 606 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3742 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 12 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2442 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2579 человек.