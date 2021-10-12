Ростов-на-Дону, 12 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Универсальная овощная ярмарка, работа которой была временно организована на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, прекратит свою работу с 1 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Региональная корпорация развития» 12 октября.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Овощной рынок

«С 1 ноября 2021 года прекращает работу постоянно действующая универсальная ярмарка, размещенная в апреле текущего года на территории старого аэропорта. Ярмарка была организована в срочном порядке в качестве замены закрытого овощного рынка в Аксайском районе», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что торговые места на площади в 22 гектара были предоставлены аксайским предпринимателям на временной основе. Теперь они смогут развернуть деятельность на альтернативных площадках в Аксайском и Азовском районах.

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