Киев, 12 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Статья заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева сигнализирует Украине и Западу, что Москва меняет тактику в отношении Киева. Об этом 12 октября заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

«Задайте себе вопрос: что должно сдерживать путинский режим от любых действий в Украине, если ее руководство не имеет политической и моральной легитимности?» — написал Климкин в Facebook.

Он добавил, что» российские элиты сформировали консенсус по изменению своей тактики в отношении Украины, и это сигнал Киеву и Западу».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Медведева, во главе Украины в настоящее время стоят «невежественные и необязательные люди», постоянно меняющие свою позицию по желанию заокеанских хозяев и в угоду политической коньюнктуры.

Как поясняет Медведев в своей статье, опубликованной в издании «Коммерсант», в политике возможны компромиссы и отступления от уже намеченной линии, но не в такой степени, когда уже согласованная позиция резко меняется на прямо противоположную.