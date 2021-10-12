Пермь, 12 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 может состояться в Перми. Об этом 12 октября заявил губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Махонин

По словам Махонина, Международная федерация баскетбола (FIBA) примет в 2022 году решение о месте проведения чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, региональные власти намерены к 2022 году построить в Перми Центр баскетбола.