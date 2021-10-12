Берлин, 12 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Продажи новых автомобилей в Германии снизились на 1,2% по итогам января — сентября 2021 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Ассоциацию автомобильной промышленности Германии (VDA).

Tvoe-avto.com Авторынок

Всего за три квартала текущего года в Германии был реализован 2 017 561 новый автомобиль. В сообщении VDA говорится, что немецкий авторынок еще до конца не восстановился.

При этом в сентябре 2021 года продажи в Германии упали еще существеннее — на 25,7% в годовом сравнении. Всего в первый осенний месяц текущего года на немецком авторынке было продано 196 972 авто.

За сентябрь 2021 года в Германии были проданы 31 002 модели Volkswagen (-23,3%), 16 487 единиц BMW (-18,7%), 13 734 штуки Mercedes-Benz (-49,8%), а также 13 222 модели Opel (-1,2%) и 10 359 — Hyundai (-11,8%).

Напомним, по данным Немецкой страховой ассоциации (GDV), с 2013 года стоимость автомобильных запчастей в Германии выросла на 44%.

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