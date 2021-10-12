Кишинёв, 12 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили можно отнести к категории рецидивистов. Об этом 12 октября заявил журналистам депутат парламента Грузии, председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Депутат отметил, что экс-президент, будучи осужденным в Грузии, скорее всего, нелегально пересёк границу, чтобы попасть на родину. По формальным признакам, это попадает под определение рецидива преступлений.

«Саакашвили является рецидивистом. С правовой точки зрения это так. Ранее он совершил преступление и был привлечен за это к ответственности. После этого он, предположительно, совершил новое преступление», — сказал Оханашвили.

Напомним, Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В МВД Грузии не назвали официальную версию, как он попал на территорию страны, но на пограничных пунктах нет данных, что экс-президент пересекал границу.