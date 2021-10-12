Москва, 12 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Роста числа пьяных за рулем из-за возможной градации наказания по степени опьянения ожидает глава движения автомобилистов «Свобода выбора», экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Марина Каширская ИА REGNUM Движение

«Это огромный провокационный подход, мы такой ящик Пандоры откроем, что будет всплеск пьяных за рулем», — заявил Лысаков. — «Этого нельзя делать ни в коем случае. Нельзя нам людей сбивать с панталыку, переключая на степень опьянения. Это тупик».

Находиться за рулем в состоянии опьянения вообще нельзя, подчеркнул эксперт.

«Сколько выпить — не важно, нельзя нисколько. А как только мы скажем: больше выпил — больше накажем, меньше выпил — меньше накажем, люди будут пить и скажут: я немножко и проскачу по минималке», — рассуждает Лысаков.

Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить «согласованные предложения» по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения», пишет «Коммерсантъ».

Сегодня максимально допустимая норма — 0,16 мг этанола на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. КоАП предусматривает для нарушителей штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК РФ позволяет посадить в тюрьму водителя, севшего пьяным за руль повторно.