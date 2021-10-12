Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. премьер-министра
Бишкек, 12 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер Киргизии, однофамилец главы государства Акылбек Жапаров назначен исполняющим обязанности председателя правительства. Об этом сообщили 12 октября в пресс-службе киргизского президента.
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Акылбека Жапарова исполняющим обязанности председателя кабинета министров Киргизии — руководителем администрации президента Киргизии, уточнили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Садыр Жапаров отправил в отставку прежний состав правительства, которым руководил Улукбек Марипов.
Президент страны пояснил, что взял с Акылбека Жапарова обязательства, касающиеся бюджетных трат. Если Жапаров свё обещание не сдержит, будут приняты меры.
«Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время», — написал президент на своей странице в Instagram.