Бишкек, 12 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер Киргизии, однофамилец главы государства Акылбек Жапаров назначен исполняющим обязанности председателя правительства. Об этом сообщили 12 октября в пресс-службе киргизского президента.

President.kg Садыр Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Акылбека Жапарова исполняющим обязанности председателя кабинета министров Киргизии — руководителем администрации президента Киргизии, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Садыр Жапаров отправил в отставку прежний состав правительства, которым руководил Улукбек Марипов.

Президент страны пояснил, что взял с Акылбека Жапарова обязательства, касающиеся бюджетных трат. Если Жапаров свё обещание не сдержит, будут приняты меры.

«Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время», — написал президент на своей странице в Instagram.