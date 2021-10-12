Москва, 12 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Маршруты лесовозов и объёмы грузов теперь отслеживаются с помощью современных технологий, вся цепочка движения древесины стала прозрачной, все сопроводительные документы отображаются в ЛесЕГАИС. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков, отвечая на вопрос о «плюсах» и «минусах» электронной системы отслеживания деятельности в лесной отрасли.

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«Если раньше лесопользователь заявлял, что по договору купли-продажи он заготовил 1000 кубометров древесины, мы не могли этого проверить. Древесина перевозилась «обезличенной», и формально заготовитель мог провезти еще какой-то неучтенный лес. Новая система закрывает эту лазейку, каждая машина с древесиной отслеживается в электронной системе. Теперь известно, сколько древесины продано, а сколько перевезено с места заготовки до пункта обработки, переработано и так далее. Это исключает риск попадания на рынок незаконно заготовленного леса», — пояснил Спиренков.

По его мнению, усиление государственного контроля с помощью улучшенной модели ЛесЕГАИС поможет снизить нелегальный экспорт законно заготовленного «кругляка», а также легальный экспорт древесины сомнительного происхождения: «Чёрным лесорубам в любом случае придется перейти на глубокую переработку внутри страны, что в конечном счете стимулирует развитие мощностей деревообрабатывающих и перерабатывающих предприятий. То есть даже те, кто всё ещё пытается быть вне закона, внесут вклад в развитие ЛПК страны».

Однако представитель Рослесхоза указал и на минусы системы. «Мы продолжаем искать варианты дальнейшей модернизации существующей системы и учтём эти наработки при создании Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК), чтобы создать ещё более привлекательные условия для ответственных лесопользователей в отрасли и невыносимые для тех, кто пытается совершать сделки в обход государства, предстоит ещё несколько серьёзных апгрейдов системы», — добавил Спиренков.