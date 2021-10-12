Киев, , 15:02 — REGNUM Курс на борьбу с влиянием частных интересов, проводимый властями Украины, нашёл поддержку у Европейского союза. Также ЕС одобрил принятие Киевом закона об олигархах. Об этом говорится в заявлении саммита Украина — ЕС, который состоялся в Киеве 12 октября.

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«ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и её приверженность борьбе с влиянием частных интересов («деолигархизация»), в том числе путём юридически обоснованного принятия и внедрение соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам на этом направлении», — говорится в тесте документа, опубликованного на сайте президента Украины.

Кроме того, Евросоюз подтвердил свою постоянную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией.

«Украина подтвердила свою приверженность ратификации Римского статута, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации», — подчёркивается в заявлении.

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Участники саммита указали на необходимость дальнейших шагов Киева для «обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путём деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с влиянием олигархов. Документ принят силами партии «Слуга народа» и внефракционных депутатов, больше его не поддержала ни одна фракция.

После голосования в законопроекте обнаружили «юридическую коллизию» — часть принятых правок противоречит друг другу.