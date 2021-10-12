Мурманск, 12 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 181 человека. На лечении находятся более 16 тысяч северян. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, лидеры заболеваемости — Мурманск, Мончегорск, Кандалакшский район и Оленегорск.

За сутки жертвами инфекции стали 13 человек, всего с начала пандемии в регионе скончались 21 63 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки выявили 28 190 больных ковидом, 973 человека скончались.