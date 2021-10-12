Белград, , 15:56 — REGNUM В Сербии нет никакой диктатуры, и это доказывает тот простой факт, что большинство негативных комментариев в СМИ относится к президенту страны. Об этом заявил сам президент Сербии Александр Вучич 12 октября.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«На политической сцене Сербии ситуация такова: из всех политиков, как во власти, так и в оппозиции, меня касается 61% негативных комментариев, в то время как 31% отрицательных постов посвящен всеми другими политиками. Вот это все, что я хотел сказать о диктатуре в Сербии, о несвободе и о том, что все должны говорить только хорошее (про сербские власти — ИА REGNUM)», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Президент Сербии уточнил, что озвученные им данные получены во время исследования содержания публикаций сербских СМИ за предыдущие семь дней. Вучич добавил, что исследование было проведено по его запросу.

Напомним, что часть оппозиционных партий бойкотировала предыдущие парламентские выборы в Сербии из-за невозможности представить свои взгляды в эфире главных телеканалов страны.