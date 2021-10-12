Владимир, 12 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области 12 октября подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 57 тыс. 87 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 289 пациентов, в том числе 119 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2057 человек. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев.