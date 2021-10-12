Москва, , 15:00 — REGNUM Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд и замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе встречи обсуждали двухсторонние отношения России США. Об этом 12 октября сообщила журналистам замгоссекретаря США по итогам переговоров в Москве.

Виктория Нуланд (сс) Ssturner71

«Я рада быть снова в России, занимаясь нашими двусторонними отношениями», — сказала она в ответ на вопрос об итогах встречи с Рябковым.

При этом консультации Рябкова и Нуланд продолжались в МИД России в течение около двух часов в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд вела себя в Москве не совсем подобающим дипломату образом.