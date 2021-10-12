Москва, , 15:00 — REGNUM В кабинете депутата Госдумы Олега Смолина (КПРФ) имеется пианино, рассказала депутат Госдумы от «Партии Роста» Оксана Дмитриева.

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

«Поскольку в Государственной думе у меня пока нет кабинета, меня приютил Олег Николаевич Смолин, депутат всех созывов и легендарная личность. У него, единственного, в кабинете стоит пианино», — написала Дмитриева в телеграм-канале.

По ее словам, парламентарий в перерыве в пленарном заседании сыграл и Грибоедовский вальс, и Чайковского, отрывок из «Времён года».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме зарегистрировано пять фракций, Дмитриева не примкнула ни к одной из них.

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