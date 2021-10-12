Кишинёв, 12 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В больницах Молдавии пришлось отменить плановые медицинские операции. Об этом на пресс-конференции 12 октября сообщила госсекретарь минздрава республики Светлана Николаеску.

Medicin.cap.ru Койки для больных COVID-19

«Число пациентов, поступающих в реанимацию, растёт. На прошлой неделе в отделениях интенсивной терапии ежедневно находилось свыше 232 пациентов, из них свыше 35 были ежедневно подключены к ИВЛ», — сказала Николаеску.

Она отметила, что на помощь пациентам с COVID-19 направлены основные силы системы здравоохранения. Это приходится делать «в ущерб» жителям с другими заболеваниями.

Стоит отметить, что в Молдавии, по данным на 11 октября, выявили 307 182 носителя SARS-CoV-2, в том числе 535 за последние сутки. Победили инфекцию 289 246 человек. Скончались 7048 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 24 — в течение последних суток.