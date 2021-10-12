Москва, 12 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Отношения России и США могут продолжить обостряться и дальше. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Celebsimg.com Виктория Нуланд в Киеве. Зима 2014 года

По его мнению, во время визита в Москву заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, российские дипломаты будут вести с ней переговоры с позиции силы.

«Было заявлено, что США перешли уже ряд красных линий. И если такая политика будет продолжаться, Москва оставляет за собой право на самые жесткие меры, вплоть до закрытия дипломатических миссий. Но я думаю, это самый крайний вариант — и до него не дойдет», — сказал Коротченко.