Эксперт не исключил взаимного закрытия дипмиссий России и США
Москва, 12 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Отношения России и США могут продолжить обостряться и дальше. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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Виктория Нуланд в Киеве. Зима 2014 года
По его мнению, во время визита в Москву заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, российские дипломаты будут вести с ней переговоры с позиции силы.
«Было заявлено, что США перешли уже ряд красных линий. И если такая политика будет продолжаться, Москва оставляет за собой право на самые жесткие меры, вплоть до закрытия дипломатических миссий. Но я думаю, это самый крайний вариант — и до него не дойдет», — сказал Коротченко.