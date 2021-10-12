Мясниковский район, Ростовская область, 12 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Ростовской области директор школы присвоила зарплату учителя, гардеробщицы и вахтёра. Суд признал женщину виновной в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Инцидент произошёл в одной из школ, расположенной в Мясниковском районе. В 2018 году подсудимая приняла на должность гардеробщицы и вахтёра местную жительницу, при этом зная о том, что она не будет выполнять трудовые обязанности. Затем руководитель общеобразовательного учреждения незаконно присвоила её зарплату — всего более 517 тыс. рублей. В 2021 году директор школы присвоила более 42 тыс. рублей, выделенные на оплату труда учителя, которая фактически в школе не работала.

Суд назначил бывшему директору школы наказание в виде двух лет лишения свободы условно.