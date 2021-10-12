Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация сотрудников всех предприятий и организаций, работающих с населением, введена в Петербурге в связи с ухудшением эпидемической ситуации и нарастанием темпов распространения COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 12 октября постановлении Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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В документе отмечается, что с начала сентября 2021 года еженедельные темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Петербурге колеблются в диапазоне от 10% до 27%. Темп прироста за сутки увеличился с 0,12 до 0,44.

«Прирост числа заболевших среди взрослого населения отмечается во всех возрастных группах, в том числе в возрасте 65 лет и старше, — говорится в постановлении. — Увеличилась заболеваемость всеми клиническими формами COVID-19. Количество госпитализированных больных за прошедшую 40 неделю увеличилось на 18%».

Растёт число заболевших среди работников торговли, общественного питания, оказания бытовых, культурно-досуговых услуг, услуг по временному размещению, транспортных услуг и другой деятельности, связанной с обслуживанием населения.

В связи с этим не менее 80% сотрудников организаций и предприятий, связанных с обслуживанием населения, а также сотрудников органов власти, в срок до 15 ноября 2021 года должно быть привито хотя бы первым компонентом двухкомпонентной вакцины от коронавируса или однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». До 15 декабря полный цикл вакцинации должен быть завершён. От прививки будут освобождены только лица, имеющие официально оформленный медотвод.

Ответственность за выполнение постановления об обязательной вакцинации возлагается на руководителей предприятий и организаций.