Липецк, 12 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Липецкой области 12 октября подтвержден 291 новый случай заражения коронавирусом — на девять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 56 тыс. 126 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 49 тыс. 192 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 472 — за последние сутки.

За весь период скончались 1790 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.