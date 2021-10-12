Уфа, 12 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Количество сделок по «сельской ипотеке» почти втрое возросло на вторичном рынке в Башкирии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иллюстрация управления Росреестра по Калужской области Сельская ипотека

Согласно последним данным, за девять месяцев 2021 года в Башкирии зарегистрировано 2081 право на недвижимость на основании договора купли-продажи с использованием «сельской ипотеки» по сниженной ставке. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было зарегистрировано 773 права.

«В основном по данной госпрограмме приобретается недвижимость на вторичном рынке. Строящееся жилье по «сельской ипотеке» приобретается значительно реже — за указанный период в республике было зарегистрировано всего 86 договоров участия в долевом строительстве (соглашений об уступке)», — приводит пресс-служба слова главного специалиста-эксперта ведомства Альфины Карагужиной.

Сообщается, что наиболее часто с использованием «сельской ипотеки» покупают жилье в Иглинском, Туймазинском, Стерлитамакском, Кармаскалинском, Уфимском, Чишминском районах республики. При этом сделки по «сельской ипотеке» в Башкирии рассматривают в сокращенные сроки: не более двух дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с помощью «сельской ипотеки» жители могут оформить кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земли и возведения на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. При этом первоначальный взнос составляет 10%, максимальный срок ипотеки 25 лет, а размер кредита для Башкирии составляет не более трех млн рублей.