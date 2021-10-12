Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который «заказал» своему знакомому убийство бывшей супруги за 1,5 млн рублей. Чтобы оплатить услугу киллера, заказчик оформил потребительский кредит в банке.

Кредит

Как сообщили 12 октября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, 54-летний работник автобусного парка обратился к своему коллеге с необычным «деловым» предложением: за 1,5 млн рублей расправиться с его бывшей 47-летней женой. В качестве задатка, в подтверждение серьезности намерений, он передал потенциальному исполнителю 300 тыс. рублей, попросив «побыстрее» выполнить заказ и только в те даты, когда у него самого будет алиби.

В качестве подтверждения выполнения задания, петербуржец потребовал прислать фотографию жертвы, а также кодовую фразу в виде смс на телефон.

Потенциальный киллер, выслушав предложение, обратился в полицию. После чего было продумано и 11 октября инсценировано покушение на убийство. Увидев фотографию загримированной жертвы, мужчина передал «киллеру» 1 млн рублей и был задержан сотрудниками полиции с поличным.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму). В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно ИА REGNUM от источника, знакомого с ситуацией, на преступление мужчина пошел из-за того, что его бывшая супруга не давала ему видеться с дочерью.