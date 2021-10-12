Джакарта, 12 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В посольстве Польши в Индонезии заявили, что польские туристы с нетерпением ждут открытия туризма на Бали, сообщает Antara.

Konstantinos Trovas Индонезия. Остров Бали

«Бали очень известен в Польше. Каждый день мы получаем вопросы от польских граждан, когда Бали будет открыт для иностранных туристов, особенно польских туристов», — отметили в посольстве Польши.

Индонезия стала одной из стран назначения для польских туристов после открытия прямого рейса из Денпасара в Варшаву в 2018 году.

Польша не вошла в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Индонезию.

Власти Индонезии откроют остров Бали для иностранных туристов 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 1261 случай заражения коронавирусом.