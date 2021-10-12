Хабаровск, 12 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» подписал полноценный контракт с нападающим Романом Любимовым. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба хабаровской команды.

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Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22.

В сентябре Любимов и «Амур» заключили пробное соглашение, рассчитанное на три матча. В этих играх он забросил одну шайбу при показателе полезности «+2».

Ранее Любимов играл в ЦСКА, «Металлурге», «Спартаке» и «Ак Барсе». В сезоне-2016/17 он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Филадельфию Флайерз», за которую провёл 47 матчей, забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи.