Вашингтон, 12 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Американская исполнительница Деми Ловато высказала своё отношение к терминам, обозначающим инопланетных существ. Об этом 12 октября пишет издание TMZ.

Frank Schwichtenberg Деми Ловато

По словам Ловато, термин «alien» (чужой, пришелец) является «уничижительным» по отношению к инопланетянам — их стоит называть «extraterrestrial» (инопланетянин, внеземной). Пользователи Сети усомнились в здравости рассуждений певицы.

«Я не уверен, что с Деми Ловато все в порядке», — пишет FPL Paras.

«Деми Ловато — сумасшедший человек», — считает Savin.

«Деми Ловато — сама alien (пришелец)», — шутит пользователь Omelet.

Ранее Деми Ловато заявила, что она является небинарной личностью. Артистка попросила использовать по отношению к ней местоимение «они».