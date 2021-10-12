Казань, 12 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Туристы, приезжающие в Татарию, смогут заселяться в гостиницы и отели без предъявления QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

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По словам спикера, существенного спада туристического потока в связи с новыми антиковидными ограничительными мерами в республике не ожидают.

«Все гости республики могут заселяться в отели Татарстана, пользоваться всей инфраструктурой отеля, а это и кафе, рестораны, фитнес-центры, бассейны, без предъявления действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или справок о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании», — цитирует «Татар-информ» главу ведомства.

Также не вводятся новые ограничения на проведение индивидуальных и групповых экскурсий. В обычном режиме продолжат работу туристические центры и музеи. Справки не понадобятся и для посещения кинотеатров, театров, цирков, концертных залов и спортивных мероприятий при заполняемости зала не более 50%.

Несовершеннолетним, по словам Иванова, справки тоже не нужны.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с 11 октября ужесточили антиковидные меры. Предъявить QR-код потребуется жителям при посещении учреждений общепита, спортивных центров, бассейнов, фитнес-парков, аквапарков, торговых центров площадью свыше 400 кв. метров.

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