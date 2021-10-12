Шахты, Ростовская область, 12 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Ростовской области ученики одной из шахтинских школ устроили акцию протеста. Дети устали ходить по дурно пахнущему болоту, которое образуется из-за порыва канализационных труб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

«В Шахтах дети, устав ходить в школу по канализации, вышли с плакатами, пытаясь таким образом привлечь внимание ответственных. Улица Достоевского. «Мы ходим в школу по канализации», — подписаны снимки, опубликованные в паблике «Ростов Главный».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области прокурорская проверка выявила отсутствие дороги на улице Дружбы Народов в слободе Нижненагольненской, ведущей к школе. Суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал муниципалитет провести работы по приведению покрытия автомобильной дороги в соответствие с установленными нормативами.