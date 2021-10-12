Белгород, 14 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Новых сотрудников из числа беженцев из Донбасса готовы принять 79 работодателей Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Permkrai.ru Рынок труда

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Власти в пунктах временного размещения беженцев проводят встречи по вопросам перспективы трудоустройства. Уже 79 белгородских работодателей готовы принять в коллектив 378 новых сотрудников по 84 различным профессиям.

По данным министерства социальной защиты населения и труда региона варианты временного трудоустройства готовы рассмотреть 102 человека, 39 беженцев обратились за содействием в службу занятости. Один житель ДНР уже официально работает учителем английского языка в Ольховатской школе.