Минск, 12 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения Белоруссии и Кодекс об образовании будут изменены. Об этом идёт речь сегодня, 12 октября на совещании во Дворце независимости под председательством Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Что они дадут стране, ученикам, педагогам? Не будет ли это новшеством ради новшества? — спросил Лукашенко. — Например, хотелось бы более подробно услышать о введении национального государственного экзамена, расширении целевой подготовки. Будет ли при таком подходе обеспечен обозначенный мной принцип?»

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«Давайте определимся, как мы будем принимать в вузы людей: или мы сохраним нынешнюю систему, что проще всего, или же мы ее существенно модернизируем. Меня настораживает только одно: за этим централизованным тестированием не всегда видим человека. Это опасно», — заявил руководитель постсоветской республики.

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