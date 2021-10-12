Москва, 12 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Прием заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в российском министерстве иностранных дел (МИД), вероятно, был холодным. Такое предположение 12 октября сдеал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

(сс) Ssturner71 Виктория Нуланд

Свое мнение участник ток-шоу аргументировал тем, что американский дипломат отказалась от комментариев после встречи с замглавы министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

«Судя по тому, что Нуланд отказалась от комментариев после встречи с Рябковым, ей был оказан холодный и жесткий прием. Думаю, Рябков разговаривал с Нуланд с позиции силы», — предположил Коротченко.