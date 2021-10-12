Москва, 12 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В России 26 регионов ввели систему QR-кодов, сообщила 12 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

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«Введён контроль на вход по принципу QR-код в обмен на услугу на культурно-развлекательные мероприятия в 26 субъектах, на объекты общественного питания в 22, на спортивные мероприятия в 25 субъектах, в гостиницы в 13 субъектах», — рассказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ.

Глава ведомства отметила, что сейчас эпидемиологический порог превышен в 62 субъектах страны. Кроме того, 605 школ переведено на дистанционное обучение.