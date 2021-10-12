Челябинск, 12 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Челябинске прокуратура требует от «Ростелекома» закрыть колодец, в который летом упала шестилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Колодец

Инцидент произошёл на пешеходной дорожке 26 августа на ул. Ворошилова. Девочка гуляла с отцом и упала в колодец инженерных сетей. У неё зафиксировали ссадины. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что сооружение не было закрыто. Ограждение и знаки тоже отсутствовали.

Спустя месяц в ходе выездной проверки оказалось, что надлежащие меры по безопасности не приняты. Крышка не установлена, а сам объект прикрыт подручными средствами. Прокуратура района внесла компании представление об устранении нарушений закона, а также о привлечении виновных к ответственности.