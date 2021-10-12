Барнаул, 12 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Команда губернатора Алтайского края Виктора Томенко понесла новые потери. Как сообщает сегодня, 12 октября, пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю, задержан управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям. В действиях Андрея Степанова усмотрели признаки состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК России («Использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшим существенное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства») и ч. 1 ст. 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства»).

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Степанов

По данным следствия, в 2016 году по инициативе управления делами губернатора и правительства Алтайского края была разработана проектно-сметная документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле, получившая положительную оценку государственной экспертизы.

В результате проведенного аукциона определен подрядчик для выполнения работ по возведению объекта. Стоимость заключенного государственного контракта составила более 80 миллионов рублей.

В последующем, в целях снижения затрат по госконтракту, заказчик совместно с подрядчиком приняли решение о внесении изменений в проектно-сметную документацию, которая по итогам государственной экспертизы получила отрицательную оценку.

Однако на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в Арбитражный суд для возмещения затрат. В 2020 году, по мнению следствия, управляющий делами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения государственной экспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый скандал в команде алтайского губернатора. Уволенный в конце мая 2021 года по собственному желанию министр транспорта Александр Дементьев стал фигурантом коррупционного уголовного дела: его подозревают в получении взятки размере более пяти миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью.

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В августе 2021 года три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать определенные должности в течение трёх лет получила экс-заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова. В суде она призналась в том, что осенью 2018 года организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение.

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Также в августе уличённая в мошенничестве экс-представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте Стелла Штань получила условное наказание.

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