Сеул, 12 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Компания Hyundai выпустила новую модификацию Staria Kinder для авторынка Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hyundai Hyundai Staria Kinder

Модель представляет из себя школьный автобус, который был создан на базе стандартной версии Staria. Он получил ярко-желтую окраску и маячки на крыше.

Все ремни безопасности регулируются по высоте, поэтому они подходят для детей разного роста. Кроме того, система пристегивания ремней безопасности сообщает водителю, пристегнуты ли дети во время движения.

Модель представлена в 11‑ и 15-местном исполнениях. В список оснащения модели входят: система предотвращения столкновений, функция контроля за движением по полосе и мониторингом «слепых» зон.

Автопроизводитель не сообщает о технических характеристиках модели.

Напомним, в моторную линейку европейской версии Hyundai Staria входят: 2,2-литровый турбодизельный двигатель мощностью 175 л. с., а также 3,5-литровый «атмосферник» с отдачей 268 л. с.

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