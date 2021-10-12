Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Американские граждане со все меньшим доверием относятся к тому, как лидер страны Джо Байден борется с пандемией коронавируса, на это указывают данные опроса общественного мнения, проведенного Ipsos и опубликованного 12 октября.

Как показало исследование, в котором приняли участие 1 тыс. 15 человек, американские граждане со все большим пессимизмом смотрят на возможность скорого прекращения коронавирусной инфекции в США. Так, целых 31% респондентов считает, что страна сможет вернуться к нормальной жизни более чем через год. В июне такого же мнение мнения придерживались всего 9%. Еще 24% опрошенных в рамках октябрьского исследования указали, что, по их мнению, окончания пандемии можно ожидать в срок от полугода до года. По этому показателю также с июня, когда так же отвечали 19% участников опроса, наблюдается рост.

Вместе с тем наблюдается ослабление доверия граждан к отдельным людям и учреждениям, а именно к президенту Байдену, федеральному правительству и СМИ. В частности, доверяют Байдену в вопросе предоставления точной информации о пандемии 45% опрошенных. В январе этот показатель составлял 58%. При этом разуверились в американском лидере не только республиканцы (на сегодняшний день лишь 11% сторонников Республиканской партии доверяют президенту-демократу), но и среди коллег по партии, где с января оно сократилось на 11 пунктов до 81%.