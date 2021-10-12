Москва, , 14:43 — REGNUM Традиционное мероприятие России и ОПЕК — диалог по энергетике — снова пройдёт в очном формате. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что участниками Российской энергетической недели (РЭН) станут коллеги из ОПЕК+. Стороны по традиции обсудят вопросы мировой энергетики, такой диалог Россия-ОПЕК проводился каждый год.

«Но в этом году мы возобновляем формат очного взаимодействия с нашими коллегами», — сказал Новак.

Вице-премьер уточнил, что для участия в форуме уже зарегистрировались около 2 тыс. человек, включая иностранцев. Ожидается участие в РЭН более 200 компаний из различных отраслей, связанных с энергетикой.

Как сообщало ИА REGNUM, международная конференция «Российская энергетическая неделя» пройдёт в Москве с 13 по 15 октября.

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