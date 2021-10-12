Минск, 12 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Контракт на поставку российского газа в Белоруссию в 2022 году будет подписан до конца нынешнего года. «Цена на природный газ остаётся на уровне $128,5 за тыс. метров кубических», — заявил 12 октября в Минске заявил белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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По словам министра, сейчас «готовится проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение в газовой сфере по ценообразованию и в протокол между правительством Белоруссии и ПАО «Газпром». После их подписания «будет подписан контракт на поставку газа».

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Напомним, стоимость российского газа для другой части Союзного государства России и Белоруссии регулярно обседается Александром Лукашенко с Владимиром Путиным. Благодаря союзническим отношениям она всегда была самой низкой экспортной ценой «Газпрома» и в нынешнем году составляет $128,5 за тысячу кубометров.

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